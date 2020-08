Rubrique sponsorisée ​Nettoyage du littoral de Saint-André : Bénévoles et Cirest main dans la main

Par CIREST - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 09:10 | Lu 133 fois

Le samedi 22 août, l’association GUEP a réalisé le nettoyage d’une partie du littoral de Saint-André, au niveau de l’aire de pique-nique de la Rivière du Mât les Bas.



La Cirest a répondu présente à cette opération éco-citoyenne en assurant une partie de la logistique, avec notamment la mise à disposition de bennes ou de bacs pour récupérer les différents flux de déchets , ramassés et triés par quelques bénévoles présents. L’évacuation des déchets a également été assurée vers les équipements dédiés.



Les ambassadeurs, présents sur le site, ont accompagné l’association et les bénévoles mobilisés dans cette action de nettoyage citoyenne, en distribuant des supports de sensibilisation.



Pneus, déchets électroménagers, ferrailles, bouteilles en plastiques, batteries de voiture … malheureusement, la collecte de déchets a été plutôt fructueuse, alors qu’une déchèterie se trouve dans le secteur. Cet équipement mis en place par la communauté d’agglomération est ouvert du lundi au samedi et l’accès est gratuit pour les particuliers.



Saluons cette belle initiative de l’association GUEP, en espérant que ce site ne soit plus défiguré par les makotes.



