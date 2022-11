​Née sous X en 1979 à Saint-Louis, elle recherche sa mère biologique

Il est 17h45 le mercredi 21 mars 1979. Une très jeune femme, mineure, accouche sous le secret d’une petit fille à l’hôpital de Saint-Louis, sur notre île. L’enfant, qui pèse 3,110 kilos pour 49 cm, est alors prénommée Sophie M. Après quelques mois placée en pouponnière, elle sera adoptée par Catherine et son mari la même année. La famille reste quelque temps sur l’île avant de s’installer en métropole.



20 ans plus tard, à la recherche de ses origines, Sophie, renommée Valérie, décide de se rendre à La Réunion pour trouver des pistes sur ses origines, consulter son dossier médical. Malheureusement, ces recherches ne donneront rien. Les informations dont elle dispose sont minimes : sur son extrait d’acte de naissance avant adoption ne figure aucune information sur ses parents biologiques, son nom de naissance serait M.



C’est sa mère adoptive, Catherine, qui relance les recherches il y a peu, dans l’espoir de combler un jour “ce vide de non savoir” qui pèse sur sa fille. Agée aujourd’hui de 43 ans, Valérie ne souhaite pas perturber la vie de sa mère biologique, mais lui proposer, seulement si elle le souhaite, d’entrer en contact et tenter d’éclaircir certaines zones d’ombres, bien qu’après de vaines recherches, elle soit consciente que l’espoir de retrouver un jour celle qui l’a mise au monde est bien mince.



“Si cette dame souhaite prendre contact avec nous, avec sa fille biologique, qu’elle sache que nous la cherchons nous aussi, sans vouloir perturber sa vie actuelle”, confie Catherine.