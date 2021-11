​Naufrage du Maéva 4: L’armateur condamné

Le drame s’est déroulé le dimanche 25 juin 2017. Jonathan, son père Philippe D. et le marin Daniel Bodzen perdaient la vie dans le naufrage du Maéva 4.Ce jour-là, malgré un avis de forte houle, le Maéva 4 se trouve à l’entrée du port de Saint-Gilles, avec à son bord neuf personnes : Michele Malbranque, son fils Jonathan et son concubin Philippe, quatre étudiants ingénieurs et les deux membres d’équipage, le matelot Daniel Bodzen et le skipper, Loïc Jauneaud. Le navire s'apprête à rentrer à son port d'attache mais se retrouve en grande difficulté . Les mauvaises conditions météorologiques secouent le navire et ce dernier chavire. Aucun des passagers du navire ne porte de gilet de sauvetage. Philippe D, son fils Jonathan et Daniel Bodzen meurent par noyade, d’autres passagers sont blessés.Au moment du naufrage, Loïc Jauneaud n’avait pas renouvelé deux de ses diplômes : un certificat d'opérateur radio et un certificat de formation à l'enseignement médical de niveau 1. En février 2018, le skipper est mis en examen pour homicides et blessures involontaires et manquement délibéré à une règle de sécurité ou de prudence . Il décide de mettre fin à ses jours en mars 2020. Les poursuites pénales à son encontre s'éteignent alors.Par son représentant Rodolphe Jauneaud, frère du skipper, l a société Maévasion se retrouve devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 29 octobre , après un renvoi du procès en mars dernier.L’avocat de l'armateur demande alors la nullité de la citation et que l’incompétence du tribunal correctionnel soit prononcée.La procureure requiert une amende de 306 000 euros et une interdiction définitive de transport des personnes.Le tribunal a déclaré coupable la société Maévasion. La décision vient d’être prononcée, la société est condamnée à 150 000€ d'amende pour homicide et blessures, ainsi qu'au versement de plusieurs milliers d'euros de frais aux victimes, au titre du préjudice moral et physique. Son gérant, Rodolphe Jauneaud, écope d'une interdiction définitive d'exercer une profession de transport de personnes.