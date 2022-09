​Nasa : La sonde Dart s'apprête à percuter un astéroïde

Une collision entre la sonde Dart et sa cible, l’astéroïde binaire composé de Didymos (780 mètres) et de sa lune Dimorphos (160 m de diamètre) est prévue ce mardi à 3h14 du matin (heure Réunion).



La mission prévoit que le vaisseau de la Nasa, de plus de 300 millions de dollars, percute l’astéroïde Dymorphos, situé à 11 millions de kilomètres de la Terre, à une vitesse de plus de 22.000 Km/h. La violence de l’impact ne devrait laisser aucune chance au vaisseau kamikaze qui sera complètement anéanti.



Le choix s’est porté sur cet astéroïde qui ne représente aucun danger pour la Terre, permettant à la Nasa de tester cette technologie. La mission de la défense planétaire devrait permettre de démontrer qu’il est possible de dévier un astéroïde de sa trajectoire.

L'objectif est d'aller percuter Dimorphos afin de modifier de façon infime sa trajectoire autour de Didymos.