Courrier des lecteurs ​NEO, c’est NON

Le giratoire prévu même agrandi, persiste à mélanger des trafics véhicules de natures différentes qui se télescopent et se gênent mutuellement. L’entrée ouest littorale de Saint-Denis restera embouteillée. Par ATR-Fnaut - Publié le Mardi 17 Novembre 2020 à 08:43 | Lu 107 fois

Pour la nouvelle entrée ouest, le projet NEO ignore celle par Bellepierre et se réduit au réaménagement du seul carrefour de la caserne Lambert. NEO tente d’y redistribuer le trafic à 6 voies provenant de la NRL entre 3 routes à double sens, en élargissant le giratoire. Les concepteurs de NEO souhaitent certainement fluidifier et sécuriser ce nœud routier en réorganisant la convergence des véhicules :

• de la NRL à 4 voies + 2 voies de TCSP,

• du flux de La Montagne à 2 voies,

• de la pénétrante urbaine à 2 voies,

• du transit urbain à 2 voies,

• des cars jaunes interurbains en site propre (voies réservées de TCSP).

• des deux-roues et piétons



Mais au vu de la complexité obtenue du giratoireь cela ne supprimera pas l’embouteillage quotidien aux entrées ouest de Saint Denis !



On le voiе déjà ailleurs : l’importance du parc automobile est aussi devenue telle à La Réunion que tous les grands giratoires aux entrées de ville sont aujourd’hui bloqués aux heures de pointe, notamment :

• à Gillot à Sainte-Marie,

• au Sacré-Cœur et aux Danseuses au Port,

• à Ravine Blanche à Saint Pierre,

• au Gol et à Bel-air à Saint-Louis,

• à Saint Benoit, rond-point des Plaines…



En outre la complexité de ce nouveau giratoire le rend peu lisible aux usagers :

• en sortie de giratoire, confusion entre la pénétrante urbaine et la voie de transit

• et à l’approche du giratoire, embouteillage de toutes les voies, qui bloquera aussi celle du transit sensée être directe vers la NRL.



Alors pour l’entrée de ville, NEO, c’est non !





