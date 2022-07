A la Une . ​Moto : Le jeune pilote Mathis Bellon hospitalisé dans un état grave en Italie

Le jeune pilote réunionnais Mathis Bellon est hospitalisé dans un état grave suite à un grave accident survenu vendredi lors d’une course en Italie. Par NP - Publié le Dimanche 24 Juillet 2022 à 09:19

Agé de 8 ans, le pilote mini OGP ligue 115 Mathis Bellon se trouve en soins intensifs après un accident durant une course en Italie. La grande famille de la moto apporte au jeune Mathis et à sa famille tout son soutien.