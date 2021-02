Communiqué ​Monsieur le préfet, un couvre-feu par commune à La Réunion, je dis NON

Par Karine Nabénésa - Publié le Jeudi 11 Février 2021 à 10:11 | Lu 150 fois

La presse relate qu’il sera probablement institué demain un couvre-feu sur 4 communes de l’Ile à savoir Saint-Leu , Saint-Louis, Le Port et La Possession aux modalités encore floues…



Cette décision m’interpelle et je la juge, à ce stade totalement inappropriée dans ces communes pour lutter contre l’augmentation de la propagation du virus. Si on peut considérer que l’instauration d’un couvre- feu est efficace dans les agglomérations et métropoles françaises, il ne peut être transposé à l’échelle de nos villes qui se touchent et se chevauchent et qui pour certaines, n’ont même pas la taille d’un arrondissement métropolitain…



Qu’est ce qui justifie la mise en place d’une telle mesure ? Avez- vous des statistiques précises qui vous permettent de corréler dans ces villes l’augmentation du taux d’incidence avec les activités nocturnes de ces villes? Pouvez-vous affirmer, au vu de vos dernières données, que les personnes touchées par le COVID l’ont plus été sur la plage horaire de 20H à 5H du matin dans ces communes ?



Si tel est le cas, je vous remercie de communiquer aux réunionnais ces données afin que nous partagions plus aisément le sens de cette mesure.



Mais peut-être ne s’agit-il simplement que de l’effet escompté et prévisible du retour des vacanciers du mois de janvier et des déplacements en janvier vers Mayotte ? Nous sommes exactement à 3 semaines de la fin des vacances et juste avant la mise en place des déplacements pour motifs impérieux, aussi ne s’agit-il pas simplement d’une augmentation des cas due à la non application de la septaine suite au retour des vacanciers et des déplacements vers Mayotte ?



Y a-t-il des éléments qui vous permettent d’écarter cette hypothèse qui conduirait à dire que la situation est peut-être juste ponctuelle ce qui ne justifierait pas dans l’immédiat des mesures supplémentaires ?



Pour autant si le virus circule davantage dans ces communes, en quoi la mise en place d’un couvre- feu à partir de 20H viendrait à juguler efficacement la propagation du virus ? Nos déplacements diurnes auraient un impact moindre sur la circulation du virus, qui, après 20H et le week-end augmenterait en contagiosité ?...



Si la mesure semble inadaptée et incohérente pour nombreux d’entre nous, elle va porter encore une fois un coup dur aux quelques restaurateurs et autres activités nocturnes qui ne sont, dans ces communes, pas significatives pour avoir un effet exponentiel sur la circulation du virus...



Quant à l’impact psychologique négatif sur la population, elle est indéniable.



Dans les faits, est- ce à dire que les policiers vont être déployés sous nos ponts et dans nos quartiers pour nous sanctionner après 20H ?



L’appropriation d’une telle mesure passe par la pertinence de la mesure déployée. Peut-être avez-vous un comparatif bénéfices – risques qui justifierait l’efficience de l’application de cette mesure ? Pensez vous qu’à la lumière de vos données, le déploiement de policiers, le recours au chômage partiel, l’anxiété aggravée de la population, seront compensés par la baisse de la circulation du virus ?

D’autres mesures consistant à modifier les jauges dans les centres commerciaux, dans les écoles et les transports publics, de tendre vers la diminution des déplacements avec le recours massif au télétravail seraient sans doute plus pertinentes…



KARINE NABENESA, Conseillère régionale