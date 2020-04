Courrier des lecteurs ​Monsieur Edouard PHILIPPE, jusqu’où voulez-vous aller ?

Avez-vous vraiment compris ce que le peuple de France attend d’un gouvernement dont le chef des armées a publiquement annoncé que nous sommes en guerre ? J'en doute, car cette guerre prend des aspects de bataille de Waterloo ! J’irai même jusqu’à dire que jamais défaite militaire ou économique ne nous a laissés aussi perplexes ! Ce mardi 28 avril 2020, vous nous avez gratifié d’un discours de plus d’une heure qui ne nous apporte absolument rien ! Ce type de communication creuse, totalement vide, passera à la postérité comme étant le fonctionnement habituel de ce gouvernement !



Vous dévoilez une fois de plus votre vision de la politique. Vous décidez de tout de façon unilatérale, dictatoriale, sans prendre le moindre avis de qui que ce soit : Assemblée nationale, Sénat, Comité d’experts nommés par vous-mêmes, etc. Finalement, pour nous « rassurer » ou plutôt pour nous jeter encore plus de poudre aux yeux, vous annoncez avec fierté l’appli Stop Covid-19… J’en reste sans voix ! Votre cynisme me dépasse ! Votre réponse à l’incompétence de votre gouvernement en matière de gestion de la crise sanitaire depuis le mois de décembre 2019 est de nous ficher et nous suivre à la trace comme du bétail !



Non content de cela, vous allez jusqu’à attaquer les députés ,sans oublier nos journalistes ! Citoyen dans la cité, j’ai attentivement écouté votre discours. J’ai bondi lorsque vous avez osé dire que « un député vote mais ne critique pas le gouvernement » !Quelle arrogance ! Non, les députés ne sont pas là pour dire amen ,il en est de meme pour nos médias pour vendre tout ce que vous imaginez dans votre délire mégalomaniaque.



Ce gouvernement ment ! Il nous ment en permanence ! Tout le temps et sur tout ! C’est in-su-ppor-ta-ble ! C’est i-nad-mi-ssi-ble ! Nous devons y mettre fin !



Monsieur PHILIPPE, soyez assuré que votre président, vous-même et tout votre gouvernement, vous devrez rendre des comptes ! D’ailleurs, si vous étiez un tant soit peu respectables, un tant soit peu responsables, vous démissionneriez immédiatement et en masse pour laisser la place à de plus capables et de plus intègres que vous tous !



La seule chose positive que je relève dans votre discours, et elle reste très relative, c’est que vous semblez comprendre que le confinement ne peut être identique dans toutes les régions. La Réunion semble se trouver dans une meilleure situation que le reste de la France et peut-être pourrions-nous prétendre à revenir plus vite à une situation « normale ».Encore faudrait-il que notre protection soit réellement assurée et que des masques soient distribués à tous et en quantité suffisante. Il faudrait aussi donner les moyens aux écoles pour que les enfants y soient accueillis dans des conditions sécuritaires.Monsieur PHILIPPE, cela me chagrine beaucoup de constater que vous n’écoutez pas ce que les députés — qui sont nos représentants et pas les vôtres — cherchent à vous faire comprendre. Certes, l’économie est importante, mais les hommes et les femmes de ce pays, quel que soit leur âge, ne sont-ils pas bien plus importants ? Vous oubliez, ou plutôt vous ignorez, vous balayez de côté l’humain. Vous faites l’autruche sur la crise sociale, la révolte des gilets jaunes que nous sommes tous, puisque tous nous sommes victimes des actions de ce gouvernement depuis sa mise en place.



Monsieur PHILIPPE, soyez assuré que votre président, vous-même et tout votre gouvernement, vous devrez rendre des comptes ! D’ailleurs, si vous étiez un tant soit peu respectables, un tant soit peu responsables, vous démissionneriez immédiatement et en masse pour laisser la place à de plus capables et de plus intègres que vous tous !

La seule chose positive que je relève dans votre discours, et elle reste très relative, c’est que vous semblez comprendre que le confinement ne peut être identique dans toutes les régions. La Réunion semble se trouver dans une meilleure situation que le reste de la France et peut-être pourrions-nous prétendre à revenir plus vite à une situation « normale ».Encore faudrait-il que notre protection soit réellement assurée et que des masques soient distribués à tous et en quantité suffisante. Il faudrait aussi donner les moyens aux écoles pour que les enfants y soient accueillis dans des conditions sécuritaires.



Monsieur PHILIPPE, cela me chagrine beaucoup de constater que vous n’écoutez pas ce que les députés — qui sont nos représentants et pas les vôtres — cherchent à vous faire comprendre. Certes, l’économie est importante, mais les hommes et les femmes de ce pays, quel que soit leur âge, ne sont-ils pas bien plus importants ? Vous oubliez, ou plutôt vous ignorez, vous balayez de côté l’humain. Vous faites l’autruche sur la crise sociale, la révolte des gilets jaunes que nous sommes tous, puisque tous nous sommes victimes des actions de ce gouvernement depuis sa mise en place.



Monsieur PHILIPPE, il y a une expression qui qualifie toutes les actions de votre gouvernement : cela s’appelle la haute trahison. Je vous invite à en regarder la définition. C’est un crime. Un crime contre ce pays. Un crime contre tous les citoyens français.

Quoi que vous fassiez, une fois le virus passé, la crise que VOUS avez créée resurgira, plus forte, plus déterminée. Ne soyez pas alors surpris de ce qui va suivre… Car il vous faut vous rendre à l’évidence que par VOS actions VOUS avez déclaré la guerre non pas contre le Covid-19, mais contre le peuple français tout entier. Marc MARIE, citoyen déterminé à œuvrer pour la France ! Lu 91 fois







Dans la même rubrique : < > Chut ! On assassine nos vieux Air Austral et... Halle des Manifestations, cherchez l'erreur !