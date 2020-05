​Monsieur Annette ou Monsieur le préfet, honorez notre ville, notre département !

Comment pouvez cous accepter que devant le tribunal a Champ -Fleury à Saint-Denis nous pouvons trouver tant de carcasse de voiture ! Des futurs lieux pour la création de sites privilégiés pour les moustiques. Ce matin j’ai compté 4 carcasses de voiture, plus une volée, marque Renault Laguna. Cette voiture va devenir rapidement une nouvelle épave, puis carcasse ! Merci d’intervenir avant.



Cette constatation nous oblige à des réflexions, mais que fais la police, que fais le maire de Saint-Denis ? Nous sommes sur le parking du tribunal du chel lieu du département la Réunion, où se rende d’une façon régulière nos avocats, nos juges et nos justiciables, la police, mais sont-ils tous aveugles ou cela ne les dérange absolument pas ?



Ma question la lutte contre le covid 19 a il est vrai à une certaine importance, que nous ne devons négliger. Mais il ne nous reste une quarantaine de cas sur notre ile ce qui peut expliquer ce relâchement du public, des citoyens ! Mais parlons de la dingue qui elle me fait plus que peur ! Combien plus de 1000 ! Que font nos élus dans la grande majorité pour lutter contre rien, il en est de meme pour Monsieur Annette, le préfet aussi a sa part de responsabilité je ne crois pas me tromper !



Alors pas besoin de recherche d’un vaccin pour l’éradiquer, simplement du bon sens, nous allons bientôt retrouver le chemin des urnes ne l’oublier pas, vos concitoyens approuverons si demain vous prenez ce problème en main comme de véritables responsables ! Serez-vous à l’écoute j’ose en douter !