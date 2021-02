​Mon vieux, Papa.

Je voudrais rendre hommage, par ce billet, à mon père Jacques Nivet, ingénieur météo, parti rejoindre les étoiles il y aura un an ce jour.

Certains, les moins jeunes, l'ont connu. Il était alors mr météo, à la TV le vendredi soir.



Quoi de mieux pour cet hommage , que de reprendre ces paroles splendides de la chanson de Daniel Guichard ?



"Dire que j'ai passé des années

à côté de lui sans le regarder.

On a à peine ouvert les yeux, nous deux;



(....)



J'aurais pu, et c'était pas malin

faire avec lui un bout d'chemin .

Ca l'aurait p'tet' rendu heureux,

mon vieux.



Maintenant qu'il est parti loin d'ici,

en pensant à lui, j'me dis :

" j'aimerais qu'il soit près de moi,

PAPA."