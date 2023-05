A la Une . ​Mois des Visibilités LGBTQIA+ : Petit lexique pour mieux comprendre

Organisatrice du Mois des Visibilités LGBTQIA+ de La Réunion, l’association Requeer, en partenariat avec l’association OriZon, propose un lexique pour ne plus confondre les termes. Par NP - Publié le Dimanche 14 Mai 2023 à 08:11

LGBTQIA+ est un acronyme qui représente une variété d'identités de genre et d'orientations sexuelles. Cela signifie par lettre :

• L pour Lesbienne

• G pour Gay

• B pour Bisexuel·le

• T pour Transgenre

• Q pour Queer (qui peut être utilisé comme une identité à part entière ou comme un terme parapluie pour les personnes qui ne se conforment pas aux normes de genre et d'orientation sexuelle)

• I pour Intersexe (qui désigne les personnes dont les caractéristiques sexuelles ne correspondent pas aux normes binaires masculines ou féminines)

• A pour Asexuel·le ou Agenre (qui peut désigner les personnes qui ne ressentent pas d'attirance sexuelle ou qui ne s'identifient pas à un genre spécifique)

• + pour toutes les autres identités ou variations qui ne sont pas explicitement incluses dans l’acronyme.



L'utilisation de l'acronyme LGBTQIA+ est destinée à inclure et à reconnaître la diversité des expériences et des identités de genre et d'orientation sexuelle, ainsi qu'à lutter contre la discrimination et la stigmatisation envers les personnes qui ne se conforment pas aux normes hétéronormatives et cisgenres (dont l'identité de genre correspond au genre qui lui a été assigné à la naissance en fonction de son sexe biologique).



La discrimination est le traitement injuste ou inéquitable d'un individu ou d'un groupe d'individus sur la base de caractéristiques personnelles. Elle peut prendre de nombreuses formes, notamment l'exclusion, la stigmatisation, le harcèlement, la violence, les préjugés ou les stéréotypes négatifs. La discrimination peut avoir des effets néfastes sur la vie des personnes qui en sont victimes, notamment en termes d'accès à l'emploi, de logement, de soins de santé, d'éducation, de participation politique ou d'autres domaines de la vie.



Elle peut également contribuer à perpétuer des inégalités structurelles et à renforcer les préjugés et les stéréotypes.

Le sexisme est la discrimination ou le préjudice basé sur le sexe ou le genre, qui se traduit souvent par des attitudes ou des comportements discriminatoires envers les femmes ou les personnes non-binaires.



Le racisme se réfère à la discrimination ou au préjugé envers une personne basé sur sa prétendue race, son origine ethnique ou la couleur de sa peau. Ce phénomène peut prendre diverses formes, allant de la discrimination systémique à la violence physique, il implique également une hiérarchisation des populations en fonction de prétendues races. Le racisme est souvent dirigé contre des populations considérées comme minoritaires ou marginalisées.



La xénophobie est la discrimination ou le préjudice basé sur l’origine nationale, l'appartenance ethnique ou la nationalité supposée d'une personne ou d'un groupe de personnes. Elle peut se manifester de différentes manières, notamment par des discours de haine, des préjugés, des stéréotypes, des actes de violence ou des politiques discriminatoires.



Le validisme est la discrimination ou le préjudice basé sur le handicap ou la situation de handicap d'une personne. Cela peut inclure des attitudes négatives envers les personnes porteuses de handicap, la discrimination en matière d'emploi ou d'éducation, ainsi que des barrières physiques et sociales qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement à la vie de la société.



La LGBTphobie est la discrimination ou le préjudice basé sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Elle peut se manifester par des attitudes discriminatoires, des insultes ou des violences envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes ou asexuelles (LGBTQIA+). La LGBTphobie peut également se manifester par des lois discriminatoires, comme l'interdiction du mariage entre personnes de même sexe, ou l'absence de protection contre la discrimination au travail ou dans d'autres domaines de la vie publique.