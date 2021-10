A la Une . ​Miss Réunion 2021 reçue au Ministère de l’Intérieur cette semaine

La lutte contre les violences conjugales tient à coeur à notre nouvelle Miss Réunion. Après avoir officialisé le mois dernier à Saint-Denis sa collaboration avec la Police Nationale, Dana Virin a concrétisé un peu plus son engagement cette semaine. Par LG - Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 à 17:58

Miss Réunion collabore avec la police pour lutter contre les violences conjugales

Cette semaine, la jeune femme était à Paris, indique le Comité Miss Réunion sur ses réseaux sociaux. Elle y a rencontré Camille Chaize, porte-parole, déléguée adjointe à l'information et la communication au Ministère de l'Intérieur, qui "a été sensible aux ambitions de notre Miss Réunion et l’a reçue ce jeudi au salon Erignac, Place Beauvau, pour un moment d'échanges."



"Dana Virin recevra prochainement une formation avec la Police Nationale de La Réunion et mènera des actions concrètes coordonnées avec Camille Chaize afin de soutenir cette noble cause." Dana Virin a déjà fait part de son engagement pour l'émancipation des femmes. Contactée par la Police Nationale de La Réunion, elle avait clairement confirmé sa volonté de mener des actions coordonnées sur le volet des violences conjugales.