​Mise au point sur la tarification de l’eau à Saint-Leu

La Ville de Saint-Leu rappelle que la compétence eau a été transférée à l’intercommunalité depuis le 1er janvier 2020. La collectivité reste évidemment soucieuse du service rendu à la population et ne manque pas, dans l’objectif d’assurer une qualité de service optimale aux administrés, d’alerter à chaque fois que cela est nécessaire les services du TCO.



C’est ce qu’elle a fait il y a quelques semaines suite à l’alerte de certains administrés. C’est aussi dans cette logique qu’un collectif a été reçu par le TCO.



Lors de cette réunion, il a été demandé aux représentants de ce collectif de faire remonter à la société Derichbourg le cas des familles en difficulté face aux factures à régler, afin que des solutions soient trouvées au cas par cas, comme cela se fait habituellement.



En effet, dans le cadre de la DSP passée entre la société Derichbourg et la Ville de Saint-Leu, il a été mis en place, pour venir en aide aux familles, un fonds doté en moyenne de 60 000 euros par an.



Cette solidarité se traduit par une participation financière sous la forme de « chèques eau » et « chèques assainissement » que met œuvre le CCAS dans le cadre de son action sociale et en complément de sa mesure « aide aux impayés d’énergie et d’eau ».



L’aide attribuée au moyen des chèques eau et assainissement sont d’un montant maximal de 80% de la facture totale. A titre indicatif, en 2019, le CCAS a attribué près de 54 000 euros.



Ainsi, un ensemble de mesures sont déjà mises en place par la Ville dans le cadre de l’accompagnement social des familles qui se retrouvent en difficulté.



La Ville de Saint-Leu demeure aussi pleinement engagée sur les enjeux liés à l’eau, c’est le sens du projet de station de potabilisation à Maduran ou encore de réhabilitation des réseaux en centre-ville.



La Ville précise enfin pour lever toutes ambiguïtés, qu’elle n’a pas été destinataire d’invitation sur l’ensemble des manifestations du collectif.