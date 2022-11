​Meurtre de Vanessa, 14 ans, dans le Lot-et-Garonne: L’homme arrêté avait déjà été condamné

A 17h45 ce vendredi, la gendarmerie est alertée par la maman d’une adolescente. Elle est inquiète car sa fille n'est pas rentrée du collège. Les forces de l’ordre s’activent et exploitent rapidement les caméras de surveillance placées aux alentours du collège de Tonneins.



Un véhicule suspect est repéré sous les coups de 22 heures et les gendarmes se rendent au domicile du propriétaire de ce véhicule.



A leur arrivée, les gendarmes découvrent un homme qui n’est absolument pas surpris. "Je sais pourquoi vous êtes là", avoue-t-il aux gendarmes.



L’homme âgé de 31 ans indique alors avoir tué la jeune fille et leur révèle où se trouve son corps. "Peu avant minuit, celui-ci sera découvert dans une maison abandonnée", a expliqué le procureur d'Agen. L’adolescente de 14 ans avait été enlevée à la sortie de son collège à Tonneins ce vendredi à la mi-journée.



Lors de son point presse ce samedi, le procureur Olivier Naboulet a confirmé que le trentenaire avait déjà été poursuivi quand il était mineur pour des faits d'agression sexuelle sur une mineure. "Il a été condamné en 2006 à une peine de 15 jours avec sursis", a indiqué le procureur. Il était seulement âgé de 15 ans à l’époque.



"Le mis en cause est de nationalité française, un intérimaire qui réside dans le Marmandais". Au cours de sa garde à vue, il aurait avoué avoir agressé sexuellement la collégienne dans son véhicule avant de l'étrangler.