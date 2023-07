La grande Une ​Meurtre de Joël Thevenin : Le principal suspect interpellé à Madagascar

En cavale, le principal suspect du meurtre de Joël Thevenin en juin dernier a été retrouvé à Antananarivo à Madagascar. L’individu a été arrêté par les forces de l’ordre sur place, a annoncé Midi Madagasikara. Par La rédaction - Publié le Mardi 25 Juillet 2023 à 08:17





La veille de sa disparition, une dispute aurait éclaté entre la victime et l’un de ses proches, un garagiste, dans un bar. Le garagiste, devenu principal suspect dans cette affaire était dès lors introuvable et activement recherché par les forces de l’ordre.



L’homme aurait finalement été retrouvé par les autorités malgaches le 18 juillet dernier, suite à une dénonciation, selon



Les gendarmes de la brigade territoriale d’Antananarivo ville, appuyés par leurs collègues de l’Equipe d’intervention rapide de la Compagnie Tana Ville, seraient parvenu à mettre la main sur le suspect numéro 1 du meurtre de Joël Thévenin caché dans le quartier d’Ambohipotsy, à Antananarivo.



Le fugitif a ensuite été présenté devant le Parquet d’Anosy.



Durant son audition, l’homme aurait reconnu les faits et déclaré avoir abattu sa victime d’une balle en pleine tête avant de tenter de maquiller son acte en mettant le feu au véhicule de la victime, rapporte le média malgache.



