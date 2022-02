A la Une . ​Meurtre à Mamoudzou : Un ado de 16 ans écroué

Un adolescent de 16 ans est suspecté d'avoir asséné des coups de coupe-coupe mortels à un homme lundi dernier à Cavani (Mayotte). Il a été mis en examen et placé en détention provisoire vendredi dernier au centre pénitentiaire de Majicavo, revèle le Figaro. Par NP - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 10:38

Lundi dernier dans le quartier de Cavani à Mamoudzou, un homme de 44 ans, originaire du village de Mtsapéré, a reçu plusieurs coups de coupe-coupe. Dans un état critique à l’arrivée des secours, l’homme est décédé peu après son transfert à l'hôpital de Mayotte.



Quatre mineurs impliqués dans l'agression mortelle



Dans un communiqué, la direction territoriale de la police nationale a indiqué que la victime avait eu une altercation avec quatre jeunes quelques heures avant le drame. Ces derniers squattaient quotidiennement à proximité et savaient que la victime avait une cabane pour remiser ses outils et en avait interdit l’accès à ces jeunes.



"La sœur du défunt précisait que son frère avait déjà été importuné par des jeunes, il y a deux ou trois mois, pensant qu'il était fortuné", a précisé la police.



Les jeunes, tous mineurs, ont alors été mis en examen par le parquet de Mamoudzou pour meurtre et complicité de meurtre. Parmi eux, un adolescent de 16 ans, principal suspect dans cette affaire, a été écroué au centre pénitentiaire de Majicavo. Quant aux trois complices présumés, ils ont été placés sous contrôle judiciaire.



Le lendemain du meurtre, les habitants de Mtsapéré ont exprimé leur mécontentement face à la montée de la violence et des crimes à Mayotte en bloquant la route principal, rapporte Le Figaro .



Le parquet de Mamoudzou recense une augmentation de 25 % des saisines pour des faits criminels à Mayotte sur l’année 2021.