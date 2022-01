​Météo : une matinée ensoleillée

Le bulletin du jour de Météo France :



Alizé modéré de Sud-Est.





Un dimanche globalement agréable en perspective.

En début de matinée, un soleil radieux règne sur la quasi-totalité du département. Seule la région du volcan est encore affectée par de petites ondées venues du large, elles perdurent passagèrement une bonne partie de la matinée sur ce secteur. Au fil des heures, les habituels nuages de pentes s'invitent le long des remparts. A la mi-journée, la couverture nuageuse est déjà bien dense dans l'intérieur et de petites averses se déclenchent dès le début d'après midi sous les cumulus les plus vigoureux, avec une préférence pour les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest. Ailleurs sur le littoral, le temps est plutôt sec et lumineux.

Les températures maximales sont en légère hausse et atteignent 30 à 32°C sur la côte, 26 à 27°C dans les cirques et 19 à 20°C vers 2000 mètres.

Le vent de secteur Sud-Est se renforce avec des rafales de 50 à 60 km/h de Saint-Pierre à la Pointe des Aigrettes coté Ouest, tout comme de Sainte-Rose à Sainte-Marie coté Est. Les brises sont bien en place le long des côtes Nord-Ouest du département.

La mer est agitée au vent. Une houle de Sud-Est comprise entre 1m50 et 2 mètres s'invite sur le littoral Sud-Est et Est, de Saint-Joseph à Champ-Borne.