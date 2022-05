La grande Une ​Météo à La Réunion : Vous avez froid ? Pourtant l'hiver n'est pas encore arrivé

Météo France assure que les températures sont de saison. Mais les Réunionnais sont nombreux à ressentir une fraîcheur plus vive ces derniers jours. Par NP - Publié le Mardi 17 Mai 2022 à 14:25

C’est un ciel couvert qui domine dans l'intérieur de l’île depuis la mi-journée. Les nuages ont tendance à déborder vers le Nord entre Saint-Paul et Sainte-Marie où une petite averse est possible à mi-pentes.



Sur la région Sud, une amélioration pourrait se dessiner en seconde partie d’après-midi, mais c’est surtout le froid qui commence à se faire sentir dans les foyers réunionnais…

Des températures plus fraîches ce mercredi



Les températures maximales atteignent les 23 à 25°C sur le littoral Sud, 25 à 28°C sur le reste du littoral, 18 à 20°C dans les cirques et 12 à 14°C au Maïdo et au Volcan.



Météo France indique qu’il n’y a là "rien de particulier" et qu’il "s’agit bien de températures de saison", l'hiver austral étant attendu d'ici quelques semaines.



Le froid s’installe et il faudra prévoir les couvertures cette nuit, notamment dans les Hauts, où les températures minimales sont fraîches et perdent 1 à 2 degrés par rapport à la veille.



La fraîcheur restera de mise ce mercredi, avec des températures probablement les plus basses de la semaine, avant de regagner entre un et deux degrés jeudi matin.