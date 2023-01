La grande Une ​Météo à La Réunion : À quoi s’attendre pour les prochains jours ?

C’est sous un ciel maussade et gris que l’île se place ce mardi. Un temps qui correspond à la saison des pluies et qui devrait perdurer encore un peu. Par SF - Publié le Mardi 24 Janvier 2023 à 11:41

La Réunion est sous la pluie ce mardi, une conséquence du passage de Cheneso dans la zone. “La dépression résiduelle de Cheneso est ressortie en mer hier après-midi, au Sud Ouest de Madagascar. Elle est en train de se régénérer pour redevenir tempête tropicale et devrait se réintensifier pour atteindre le stade de cyclone tropical dans les prochains jours”, explique Philippe Caroff, responsable prévision cyclonique Météo-France.



Dans le prolongement de cette zone dépressionnaire sur le canal du Mozambique, “on a une zone de basse pression qui va du canal du Mozambique aux Mascareignes, avec beaucoup de masses nuageuses”, explique Philippe Caroff. En lien avec cette zone de basse pression, les masses nuageuses présentes dans la zone devraient rester au moins pour les prochaines 48h, amenant des pluies plus ou moins durables. Les averses ne seront “pas forcément fortes, bien qu’il pourrait y avoir des passages un peu plus significatifs par moment”.

C’est donc un temps pluvieux, maussade, voire par moment “médiocre” qui attend les Réunionnais pour les jours à venir. Une amélioration des conditions météorologiques est espérée à compter de jeudi, voire vendredi.