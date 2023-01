La grande Une ​Météo à La Réunion : À quand le retour du beau temps ?

Du gris, des nuages et des averses, les conditions météorologiques dégradées perdurent depuis plusieurs jours sur l’île. Les Réunionnais devront faire preuve d’un peu de patience avant le retour du beau temps. Par NP - Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 à 06:30



“On peut espérer une amélioration des conditions à partir de jeudi, et plus franchement vendredi avec l’apparition de quelques éclaircies”, indique Philippe Caroff, responsable prévision cyclonique à Météo-France.



"ll va faire très très chaud"



Une fois la pluie partie et les parapluies rangés, place aux fortes chaleurs et aux ventilateurs. “Le temps peut devenir de plus en plus chaud en fin de semaine avec le retour du soleil dans un flux de secteur nord. Il va faire très très chaud dans cette zone”.



Les températures devraient grimper au fil des jours, “une chaleur qui va aller en s’accentuant d’ici la fin de semaine”. Les plus grosses chaleurs sont attendues le dimanche. Les parapluies resteront de sortie au moins jusqu’à demain, en lien avec la zone de basse pression dans la zone “On peut espérer une amélioration des conditions à partir de jeudi, et plus franchement vendredi avec l’apparition de quelques éclaircies”, indique Philippe Caroff, responsable prévision cyclonique à Météo-France.Une fois la pluie partie et les parapluies rangés, place aux fortes chaleurs et aux ventilateurs. “Le temps peut devenir de plus en plus chaud en fin de semaine avec le retour du soleil dans un flux de secteur nord. Il va faire très très chaud dans cette zone”.Les températures devraient grimper au fil des jours, “une chaleur qui va aller en s’accentuant d’ici la fin de semaine”. Les plus grosses chaleurs sont attendues le dimanche.