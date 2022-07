​Météo : Vigilance jaune Vents Forts sur la zone Sud

Bulletin de Météo France :



Le vent est l'élément marquant de ce début de semaine. En effet, l'alizé d'Est-Sud-Est se renforce en matinée pour atteindre en rafales 60 à 70 km/h de Sainte-Rose à Saint-Denis. Du Sud Sauvage à la Pointe au Sel en passant par Saint-Pierre, les rafales flirtent avec les 80 à 90 km/h. Les sommets exposés ne sont pas oubliés avec des rafales de 70 à 80 km/h comme au Volcan ou au Maïdo. Vers les plages de l'Ouest, les rafales approchent 70 à 75 km/h comme vers Saint-Leu. La baie de la Possession comme la baie de Saint-Paul restent à l'écart de ce vent turbulent et les brises s'y installent.



Côté ciel, après une nuit humide sur l'Est, une trace frontale peu active aborde le département en début de journée apportant son lot de nuages et d'averses sur la majorité du département. Une amélioration se dessine en début d'après midi avec le retour d'éclaircies principalement sur le littoral. Cependant, de Saint-Joseph à Sainte-Rose, le ciel reste nuageux, saupoudré de quelques averses.



L'Ouest bénéficie de belles éclaircies durant la journée sur le littoral alors que de modestes averses sont attendues l'après midi sur les hauteurs du Nord-Ouest et de l'Ouest.



Les températures atteignent 21°C à 26°C sur le littoral, 14°C dans Salazie et autour de 9°C à 11°C sur les plus hauts sommets. On est 2 à 3 degrés au-dessous des normales.



La houle de Sud-Ouest est voisine de 2 mètres sur les côtes Sud-Ouest et Ouest. La houle d'alizé s'amplifie de Saint-Pierre à Champ Borne, passant de 2 mètres 50 en début de journée à 3 mètres durant l'après-midi.



La mer est forte au Sud de la Pointe des Aigrettes jusqu'à Champ Borne. Elle est agitée au vent ailleurs.