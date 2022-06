Météo ​Météo : Une matinée sous le soleil

Selon les prévisions de Météo France, l'île profite d'un soleil généreux ce matin. Quelques nuages amèneront des averses dans les Hauts au fil de la journée. Par NP - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 06:00

Bulletin de Météo France :





L'alizé perd de sa vigueur.



La fraîcheur matinale, présente dans les hauts, se fait vite oublier. En effet, le soleil se montre généreux sur l'ensemble de la Réunion. Quelques nuages côtiers pourront flâner le long du littoral Est, mais sans conséquence.



En journée, les nuages de pente se montrent discrets, mais de petites averses sont attendues sur les hauts de l'Ouest ainsi que sur les hauteurs de Bois Blanc au Sud de Sainte Rose.



Le vent de secteur Sud Est est modéré avec des rafales comprises entre 45 et 50 km/h sur Saint Pierre et Sainte Marie. En cours d'après-midi, un petit vent de Sud se lève sur les plages de l'Ouest.



La mer est agitée, mais reste forte sur le sud sauvage. La houle de Sud-Sud-Ouest s'amortit temporairement vers 2 mètres avant l'arrivée d'un nouveau train de houle australe se situant entre 3 mètres et 3 mètres 50 en cours de nuit de mardi à mercredi.

Téléchargez Weza sur iOS et Android