Météo : Une matinée lumineuse

Météo France prévoit une matinée agréable qui va laisser place aux nuages l’après-midi dans les cirques, le littoral Sud et Ouest. Par NP - Publié le Lundi 2 Mai 2022 à 06:15

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Régime de brises puis faible flux de secteur Sud en journée.



Prévisions pour le lundi 02 mai



Après une matinée lumineuse et agréable, l'évolution diurne se met progressivement en place le long des pentes.

Petit à petit, les nuages se développent puis ils se rassemblent dans les cirques en fin de matinée.

Au cours l'après-midi, les nuages se densifient, s'étalent et laissent échapper quelques gouttes dans les hauts avec une préférence pour la région du Brûlé dans les hauts de Saint-Denis et la région de Salazie .Le littoral Sud et Ouest allant de Saint-Gilles à Saint-Philippe en passant par Saint-Leu garde de belles éclaircies. Sur le littoral Nord et Est, les débordements nuageux réduisent l'espoir d'apercevoir le soleil de Saint-Denis à Saint-André en passant par Sainte-Suzanne.



Les températures maximales atteignent 24 à 26°C dans les cirques, 28 à 31°C sur le littoral et sont proches de 20°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo.

Les brises du matin prennent une composante Sud sur le littoral Ouest et Est au cours de la journée.

La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de Sud-Sud-Ouest se croisant avec une petite houle d'alizé de 1,50 mètres.

