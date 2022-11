Météo ​Météo : Une matinée ensoleillée

Météo France prévoit une matinée sous le soleil avant l'arrivée de nuages à la mi-journée. Par NP - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 06:05

Bulletin de Météo France :





Situation générale

Le flux faible de secteur Est favorise un régime de brises sur les plages.



Le début de la semaine est très agréable avec une matinée bien ensoleillée. Deux bémols cependant, avec la présence de nuages élevés de type cirrus arrivés depuis la Grande Île ainsi que des nuages de plus bas niveau circulant dans le flux d'alizé et venant flirter avec nos côtes orientales du côté de Saint-André.



A la mi-journée, les nuages de pente se développent mais ils épargnent les plus hauts sommets. Les littoraux Nord, Est et Sud profitent encore de belles et larges éclaircies. Au fil des heures, les pentes des régions Ouest puis dans un second temps les littoraux du Port et de Saint-Gilles s'ennuagent fortement. Des averses rares et localisées avec une préférence pour les hauteurs du côté du Dimitile apportent un peu d'humidité. Côté températures, elles s'échelonnent entre 28 et 30 °c sur le littoral, 21 à 25 °c dans les cirques. La température approche les 18 °c au pas de Bellecombe-Jacob.



Le vent de Nord-Est est faible mais avec des rafales voisines de 50 km/h sur les régions du Port et de Saint-Philippe. Ailleurs, prédominance des brises sur la côte comme dans l'intérieur.



La mer est peu agitée à agitée avec la présence de la houle de Sud-Sud-Ouest, désormais voisine de 1.5 m et de la petite houle d'alizé, 1 m.

Téléchargez Weza sur iOS et Android