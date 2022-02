​Météo : Une matinée ensoleillée

Faible flux de secteur Sud-Est associé à une atmosphère peu humide.



Le début de matinée est ensoleillé et agréable sur l'ensemble du département.

Néanmoins, des développements nuageux se mettent en place à mi-pentes au fil des heures et s'installent dans les Hauts vers la mi-journée avec de petites averses. L'après-midi, celles-ci sont plus fréquentes dans le Nord avec des débordements possibles sur la bordure littorale Nord et la route en Corniche. Ces averses restent plus anecdotiques dans les hauts du Sud.



Toutefois, le soleil fait de belles apparitions sur le littoral Ouest, Est et Sud où les nuages sont plus discrets et prédominent sur les sommets.



Les températures maximales atteignent 29 et 32°C sur le littoral, 23 à 26°C dans les cirques et 18 à 19°C au Maïdo et au Volcan.

L'alizé de Sud-Est reste faible avec tout au plus des pointes de 40 km/h vers Piton Sainte-Rose ou encore la Pointe des Trois-Bassins.

La mer est agitée avec une houle d'alizé comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres.