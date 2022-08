A la Une .. ​Météo : Une matinée en demi-teinte avant le retour des averses

Météo France prévoit un ciel couvert sur une majeure partie de l'île avec des pluies, notamment dans l’Est, le Nord et l’Ouest l’après-midi. Par NP - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 06:15

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Flux faible de Nord-Est humide en journée.



Après une nuit nuageuse avec quelques farines, la matinée s'annonce plus calme et plus lumineuse sur l'ensemble de l'île.



En effet, la matinée est partagée entre nuages et éclaircies.



Puis avant la mi-journée, les nuages se développent sur les pentes de l'île et s'étalent rapidement. Le ciel est alors bien chargé sur une majeure partie de l'île et des averses apparaissent ici ou là dans les hauts.



L'après-midi, les averses sont présentes essentiellement dans les hauts du Nord et de l'Est mais également sur l'Ouest où elles débordent en direction du littoral au fil des heures heures, notamment du côté du Saint-Paul.



En soirée, les pluies s'estompent petit à petit et le ciel redevient moins nuageux.



Les températures maximales s'échelonnent entre 25 et 27°C sur le littoral, 20 à 23°C dans les cirques, 13 à 16°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Maïdo.



Le vent d'Est à Nord-Est faiblit mais quelques rafales de l'ordre de 40 à 50 km/h sont encore possibles vers Saint-Philippe et la Pointe des Galets. Les brises dominent sur la façade Ouest et Sud-Ouest du département.



La mer est agitée au déferlement d'une houle d'alizé proche de 2 mètres.

