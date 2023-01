A la Une . ​Météo : Une matinée agréable avant le retour des nuages

Selon les prévisions de Météo France, les nuages devraient faire leur apparition dès la mi-journée et déclencher des averses sur les hauteurs de l’île. Par NP - Publié le Lundi 16 Janvier 2023 à 06:15

Bulletin de Météo France :



Matinée agréable sur l'île même si au fil des heures, les nuages prennent progressivement leurs quartiers le long des pentes et des remparts permettant le déclenchement des premières averses dès la mi-journée en hauteur. L'après midi, la couverture nuageuse se densifie dans l'intérieur et de petites ondées continuent d'arroser sporadiquement les hauteurs sous le vent. Le littoral compris entre Saint Joseph et l’Étang Salé connaît les plus larges périodes ensoleillées, de belles éclaircies résistent également le long des plages. Ailleurs sur la bande côtière, nuages et éclaircies se partagent le ciel.

Les températures maximales atteignent 29 à 33°C sur le littoral, 24 à 27°C dans les cirques, 18 à 20°C au Volcan et au Maïdo.

L'alizé est vigoureux avec des rafales approchant 50 à 60 km/h du côté de Ste-Marie et 60 à 70 km/h du Sud Sauvage à Saint-Pierre. Il souffle aussi autour de 50/60 km/h sur les hauteurs exposées. Les brises dominent sur les plages de l'ouest.

La mer est agitée à localement forte au vent. La houle d'alizé est comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres.