A la Une . ​Météo : Un temps maussade

Du Soleil dans le Sud, des nuages dans le Nord, mais aussi des averses seront au menu de la journée, selon les prévisions de Météo-France Par Sophie Fontaine - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 06:05

Le bulletin de Météo France Réunion :



Flux de Nord à Nord-Ouest modéré dans une masse d'air devenant instable à partir de la mi-journée.





Au lever du jour, notre île se trouve coupée en deux. Sur la moitié Nord les nuages dominent en donnant des averses. Sur la moitié Sud, par contre, le soleil fait de larges apparitions. Au fil de la matinée, alors que la couche nuageuse s'épaissit et s’étale, les éclaircies s'effacent dans le sud.

En mi-journée, les averses s'intensifient et se décalent le long de la côte Ouest, de Saint-Paul aux Avirons notamment. Ces pluies débordent aussi sur la côte Sud et arrosent copieusement Saint-Joseph et Saint-Philippe. Au fil de l'après-midi, les averses s'estompent et le ciel se dégage progressivement.



Le vent de Nord à Nord-Ouest est soutenu et il faut craindre en matinée des rafales de 60 km/h le long de la côte Sud-Ouest, principalement entre Saint-Leu et Saint-Pierre. On attend aussi des pointes à 50 km/h le long de la côte Nord-Est, notamment entre Sainte-Suzanne et Sainte-Rose. Ce vent faiblit cet après-midi.



La mer est peu agitée sur la côte Nord, agitée sur la côte Sud, avec une houle australe voisine de 1,5 mètre.

Téléchargez Weza sur iOS et Android