​Météo : Un temps lourd et instable

Publié le Vendredi 21 Janvier 2022

Le bulletin de Météo France Réunion :



Temps restant instable et lourd.



En début de journée, le ciel reste gris et le temps humide, avec quelques averses sur l'Est réunionnais.

En revanche, le soleil se montre plus généreux sur l'Ouest, sous un ciel clair à peu nuageux.

Au fil des heures, les averses semblent s'estomper tout en gagnant temporairement les hauts du Nord.

En début d'après-midi, sous un ciel variable, même si des orages en mer sont observables sur le Sud sauvage de belles éclaircies finissent pas l'emporter sur le département, entrecoupées par quelques averses.

En fin d'après-midi et en soirée, le ciel se charge de nouveau et des précipitations reprennent place sur les hauteurs de l'Est et du Nord, avec parfois des débordements en direction de la Route en corniche.

Les températures maximales sont voisines de 29 à 32°C sur le littoral, 24 à 26°C dans les cirques et 19 à 21°C au Maïdo et au Volcan.

Le vent est modéré de secteur Est et se renforce en journée sur les côtes Nord et Sud de l'île, avec des rafales à 60km/h. Des rafales sont également possibles en baie de la Possession. Les brises sont majoritaires entre la Pointe des Galets et Saint-Pierre. L'élément remarquable, c'est le vent qui se renforce. En fin d'après-midi et en soirée, il souffle en rafales dans les Hauts comme dans les Bas, avec des pointes à 80 km/h attendues sur le littoral Nord, le littoral Sud et sur la Plaine-des-Cafres.

La mer est peu agitée à agitée au vent, avec une petite houle de secteur Sud. A noter l'arrivée d'une petite houle de Nord-Est sur la côte Nord en fin d'après-midi.