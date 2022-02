Météo ​Météo : Un temps gris et humide

Malgré un début de journée sous le soleil, les conditions se dégraderont avant la mi-journée pour laisser place à la grisaille et aux précipitations. Par NP - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 06:15

Faible flux de secteur Sud-Est associé à une atmosphère plus humide et instable en journée de vendredi.



Ce vendredi débute par des conditions clémentes avec un temps calme, ensoleillé et sec.

Ensuite, au fil des heures, les éclaircies s'effacent progressivement et les nuages s'imposent. Les premières averses sont attendues avant le déjeuner.

Ainsi, cet après-midi, c'est un temps gris et humide qui prédomine avec de fréquentes averses.

Celles-ci sont plus intenses dans les hauts de Saint-Paul, La Possession et Saint-Denis, où elles peuvent déborder jusqu'en bordure littorale.



Les zones littorales de Sainte-Rose à Sainte-Marie et de Saint-Joseph à Saint-Leu semblent préservées et bénéficient encore d'éclaircies plus ou moins larges.

Peu d'évolution des températures par rapport à la veille; elles atteignent 28 à 31°C sur le littoral, 24 à 26°C dans les cirques et 16 à 18°C au Piton-Maïdo et au Pas-de-Bellecombe/Jacob. Elles sont souvent inférieures aux normales estivales.



L'alizé de Sud-Est reste faible avec tout au plus des pointes de 30 km/h vers la Pointe-au-Sel et la Pointe-des-Cascades.

Ailleurs les brises dominent.

La mer est peu agitée à agitée avec une houle d'alizé qui s'amortit graduellement vers 1 mètre 50.





