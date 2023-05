Météo ​Météo : Un temps clément

Météo France prévoit un temps clément avec un alizé modéré sur le département ce jeudi. Par NP - Publié le Jeudi 11 Mai 2023 à 08:49

Bulletin de Météo France :



La Réunion continue de bénéficier d'une atmosphère plutôt sèche. Le vent reste l'élément marquant de la journée. En effet, les rafales avoisinent les 65 km/h sur Saint Pierre et 55 à 60 km/h sur Sainte Marie. Les brises prédominent sur les plages.



Côté ciel, du soleil le matin, quelques nuages vers la région du Volcan avec de petites ondées associées. Même si des nuages d'altitude traversent le ciel, l'impression de beau temps n'est pas altérée.



L'après-midi, l'intérieur de l'île est nuageux avec de faibles averses qui se déclenchent sur les hauts du Nord-Ouest. Le littoral conserve de larges éclaircies, notamment du coté de Saint Pierre et de Sainte Marie où le vent chasse les nuages. De petites farines se produisent sur les hauts de Bois Blanc au Sud de Sainte Rose.



Les températures maximales atteignent les 27 à 30°C sur la bande littoral, 17 à 18°C au Volcan et au Maïdo et 23 à 25°C dans les cirques.



La mer est agitée au vent, une houle d'alizé voisine de 1 mètre 50 déferle sur les cotes Sud-Est et Est.

Téléchargez Weza sur iOS et Android