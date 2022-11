Météo ​Météo : Un soleil généreux

Météo France annonce une belle journée avec un alizé d'Est modéré sur le littoral Nord et le Sud sauvage. Par NP - Publié le Dimanche 27 Novembre 2022 à 07:20

Bulletin de Météo France :



Les jours se suivent et se ressemblent, on retrouve un soleil généreux ce matin sur l'ensemble du département. La pluie tant espérée sur les régions de l'Est n'est malheureusement pas au rendez vous de ce dimanche. De larges périodes ensoleillées vont prédominer durant la matinée. Avant la mi-journée, les premiers nuages se développent le long des versants montagneux, sans altérer l'impression de beau temps.



L'après-midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers sur les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest et tend ensuite à s'étaler en direction de la mer, apportant un peu d'ombre sur les plages, jusqu'à la Possession. Partout ailleurs, le soleil continue de régner comme sur les régions de l'Est par exemple ou encore en montagne, avec un ciel d'azur prévu au-dessus de 1500 mètres d'altitude.



Les températures évoluent peu, 28 à 31°C sur la bordure littorale, 25 à 27°C dans les cirques et 18 à 21°C pour le Maïdo et le Volcan.



L'alizé continue de souffler sur l'île avec 60 km/h vers Saint Joseph, 50 km/h le long du littoral nord du côté de Sainte Marie. Quelques rafales sont attendues aussi sur les hauteurs exposées. Les brises prédominent ailleurs.



La mer est belle à peu agitée, localement agitée aux endroits ventés.

