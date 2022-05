​Météo : Un matin ensoleillé sur la quasi-totalité de l'île

Bulletin France Réunion :





Situation générale



Flux de Sud-Est modéré se renforçant progressivement dans une atmosphère devenant plus humide.



Prévisions pour ce mercredi 04 mai



En ce début de journée, quelques entrées maritimes sont présentes du Sud Sauvage aux contreforts Est du volcan en passant par Saint-Philippe. Sur le reste de l'île, le temps est bien ensoleillé. Les températures au lever du jour confirment l'arrivée de l'hiver austral avec par exemple 6°c en température minimale au Maido et au Pas de Bellecombe-Jacob. La matinée est donc plutôt agréable sur la quasi-totalité de l'île avec un soleil prédominant.



Dès la mi-journée, le temps s'humidifie progressivement avec des nuages de plus en plus nombreux et qui se densifient dans l'intérieur. Des averses se déclenchent alors dans les hauts mais sont plus soutenues le long des pentes Est du volcan ainsi que dans la région de Saint-André. Le Nord et le Nord-Ouest du département bénéficient d'un temps plus clément dans la mesure où les précipitations sont plus faibles et plus tardives. En fin de journée et courant de nuit prochaine, un coup de tonnerre ou deux ne sont pas à exclure dans la région du volcan.



Les températures maximales attendues restent stationnaires, comprises entre 25 et 29°C sur le littoral voire 31°c sur la ville du Port.



Le vent de Sud-Est se renforce au fil de la journée et des rafales atteignent 60 à 70 km/h du côté de Saint-Pierre.



La mer est agitée et se creuse progressivement pour devenir forte sur le Sud au déferlement d'une houle de Sud-Ouest voisine de 2.5 mètres en fin de journée.