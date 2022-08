Météo ​Météo : Un ciel nuageux

Les nuages sont encore bien présents ce mercredi. Des précipitations sont à prévoir dès la mi-journée sur les hauteurs de l'Est puis dans l'intérieur de l'île. Par NP - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 06:59

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Flux modéré à assez fort de Nord-Est.



Prévisions pour le mercredi 31 août

Au lever du jour, le ciel est nuageux sur une bonne partie du département sans donner de précipitations. Les éclaircies font leur retour au fil des heures. En cours de matinée, dans un flux de Nord-Est bien établi, des nuages bas viennent s'installer à l'est d'une ligne Saint-Denis / Saint-Philippe.



A la mi-journée, les nuages se sont développés et installés dans les hauts avec les premières averses sur les hauteurs de l'Est puis dans l'intérieur de l'île.



Cet après-midi, le ciel reste chargé dans l'intérieur avec des averses faibles à localement modérées qui intéressent l'ensemble des hauts. Quelques éclaircies restent présentes sur le pourtour littoral.



En soirée, les pluies s'estompent petit à petit et le ciel redevient moins nuageux.



Le vent de Nord à Nord-Est souffle en rafales de l'ordre de 50 à 60 km/h le long des côtes Ouest et Est. Les brises dominent sur le Sud de l'île entre la Pointe au sel et la Pointe de la Table.



La mer est agitée au déferlement d'une houle d'alizé proche de 1,5 mètre.

