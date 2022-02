A la Une . ​Météo : Un ciel nuageux

Les nuages seront encore bien présents dans le ciel réunionnais en ce début de semaine, selon Météo France. Par NP - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 06:00

Batsirai évolue désormais sur les régions Atsimo-Andrefana de la Grande-Île.



Le flux de Nord-Est faiblit sur notre département, il devient faible à modéré.



Le début de semaine débute avec encore pas mal d'humidité sur le Nord et l'Est du département. Faisant suite à la nuit, les nuages restent nombreux sur ces régions et des averses se produisent. Les régions Ouest et Sud-Ouest sont plus calmes, avec une présence nuageuse essentiellement marquée par des formations élevées.



Au fil des heures et durant l'après-midi, une accalmie se dessine sur les régions de Saint-André, Saint-Benoît et Sainte-Rose, avec un temps devenant sec, même si les nuages restent assez présents. Sous le vent, c'est-à-dire sur les pentes de Saint-Gilles, Saint-Louis et Saint-Joseph, on assiste au scénario inverse. La couverture nuageuse se densifie au fil des heures et des averses, dopées par l'humidité ambiante, se déclenchent en devenant localement soutenues. En somme, un temps devenant un peu plus classique.



Le vent de Nord-Est s'essouffle ; de 50 à 60 km/h en rafales le matin, on passe à 40 km/h en rafales l'après-midi, essentiellement sur les régions du Port et Saint-Philippe.



La mer devient progressivement agitée. La houle d'alizé devient voisine de 2 m sur la côte Est et Sud-Est. Une houle résiduelle de Nord-Ouest voisine de 1 mètre déferle sur la côte Nord-Ouest. Le flux de Nord-Est faiblit sur notre département, il devient faible à modéré.Le début de semaine débute avec encore pas mal d'humidité sur le Nord et l'Est du département. Faisant suite à la nuit, les nuages restent nombreux sur ces régions et des averses se produisent. Les régions Ouest et Sud-Ouest sont plus calmes, avec une présence nuageuse essentiellement marquée par des formations élevées.Au fil des heures et durant l'après-midi, une accalmie se dessine sur les régions de Saint-André, Saint-Benoît et Sainte-Rose, avec un temps devenant sec, même si les nuages restent assez présents. Sous le vent, c'est-à-dire sur les pentes de Saint-Gilles, Saint-Louis et Saint-Joseph, on assiste au scénario inverse. La couverture nuageuse se densifie au fil des heures et des averses, dopées par l'humidité ambiante, se déclenchent en devenant localement soutenues. En somme, un temps devenant un peu plus classique.Le vent de Nord-Est s'essouffle ; de 50 à 60 km/h en rafales le matin, on passe à 40 km/h en rafales l'après-midi, essentiellement sur les régions du Port et Saint-Philippe.La mer devient progressivement agitée. La houle d'alizé devient voisine de 2 m sur la côte Est et Sud-Est. Une houle résiduelle de Nord-Ouest voisine de 1 mètre déferle sur la côte Nord-Ouest.

Téléchargez Weza sur iOS et Android