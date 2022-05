​Météo : Un ciel couvert

Bulletin de Météo France Réunion :



Situation générale

Alizé faible de secteur Est.





Des nuages côtiers sont attendus sur l'Est au lever du jour. Ils seront relayés par de belles périodes ensoleillées sur le reste de l'île. Au fil des heures, le relief et les pentes s'ennuagent avec une tendance au débordement l'après-midi sur les secteurs de La Possession et St-Paul. Côté pluie, dans l'après-midi, de rares averses faibles se produisent sous les nuages les plus compacts vers Bois de Nèfles St-Paul ou la Ravine à Malheur. Ailleurs, le temps est calme.



Les températures maximales sont dans la même fourchette que la veille: 27 à 30 °C sur le rivage et jusqu'à 23°C dans les cirques.



Les brises marines sont souvent présentes autour de l'île et un vent de nord-est ( autour de 40 km/h) souffle en baie de La Possession en journée.



La mer est peu agitée à agitée au vent. Une petite houle d'alizé (autour de 1.5 mètre) concerne toujours le sud-est de l'île.