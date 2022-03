A la Une . ​Météo : Un ciel couvert

Météo France prévoit un ciel clément pour la matinée ; et une plus grosse couverture nuageuse l’après-midi. Par NP - Publié le Lundi 21 Mars 2022 à 06:00

Le bulletin de Météo France :



Flux de Sud-Est modéré et humide.



Au lever du jour, quelques nuages porteurs de petites averses sont présents sur le littoral du Sud sauvage et jusqu'à Sainte-Rose. Partout ailleurs, le ciel est clément, avec quelques nuages sans conséquence.

Au fil des heures, les nuages de pente prennent place et s'étalent.



L'après-midi, les éclaircies disparaissent dans les cirques et sur les Plaines et les nuages recouvrent l'ensemble du relief avec des averses ici ou là dans l'intérieur et sur les pentes.

C'est sur la région du volcan et les contreforts Sud-Est que ces précipitations devraient se monter les plus significatives.

Sur le littoral Ouest et Sud-Ouest, les éclaircies résistent bien.

Les températures maximales atteignent les 27 à 31°C sur le littoral, 19 à 20°C au Volcan et au Maïdo, et 24 à 25°C dans les Cirques.

Le vent de Sud-Est est modéré, avec des rafales de 50 à 60 km/h sur les façades Ouest et Nord-Est du département.

La mer est agitée mais forte, de la Pointe-des-Aigrettes à la Pointe-de-la-Table, avec une houle de Sud-Sud-Ouest entre 2,5 et 3 mètres.