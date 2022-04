A la Une . ​Météo : Un ciel couvert à la mi-journée

Météo France prévoit un soleil généreux au réveil qui laissera place à quelques averses du côté du Volcan et de la région de la plaine des Palmistes. Par NP - Publié le Dimanche 24 Avril 2022 à 06:00

Bulletin de Météo France pour ce dimanche 24 avril :



Situation générale

Rapide flux d'Est à Sud-Est dans une masse d'air assez sèche.

Malgré quelques entrées maritimes le long de la côte Est rapidement dissipées en matinée, l'île se réveille sous un ciel peu nuageux et ensoleillé. En effet, le soleil se montre généreux en matinée avant que les nuages se développent et s'installent dans les hauts à la mi-journée.



L'après-midi, le ciel se charge sur la côte Nord et Nord-Ouest par étalement et les seules averses attendues, surviennent du côté du Volcan et de la région de la plaine des Palmistes.



En revanche, le littoral Ouest et les plus hauts sommets gardent un temps sec et bien ensoleillé.

Les températures sont stationnaires avec des maximales proches de 28 à 32°C sur le littoral, 23 à 25°C dans les cirques et 17 à 19°C du côté du Maïdo et du Volcan.



L'alizé de Sud-Sud-Est se renforce en matinée. Les rafales atteignent les 70 à 80 km/h entre Saint-Joseph et la Pointe au Sel et les 50 à 60 km/h sur la côte Nord, notamment entre Champ-Borne et Saint-Denis.

La mer est agitée sur la côte Ouest et la côte Nord. Elle est forte partout ailleurs, au déferlement d'une houle d'alizé voisine de 2,5 mètres sur la côte au vent.

