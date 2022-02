A la Une . ​Météo : Temps lourd et orageux

Météo France prévoit un dimanche pluvieux, voire orageux dès la mi-journée. Par NP - Publié le Dimanche 27 Février 2022 à 06:30

Temps lourd et orageux pour cette fin de week-end



Le temps devient plus lourd voire orageux en début d'après-midi. Le début de journée reste agréable même si quelques nuages circulent en altitude. Mais dès la fin de matinée, les nuages d'évolution diurne se forment dans l'intérieur de l'île. Ils prennent d'assaut les pentes de l'Ouest puis la région des Plaines en s'étendant sur Salazie. Rapidement des averses s'associent à ces nuages. Le risque orageux se confirme pour la pause repas avec une préférence pour les hauts de l'Ouest mais le coup de tonnerre est également possible dans la région du Volcan et dans les cirques. L'ensemble du littoral garde de belles éclaircies et peu de vent. Ailleurs les averses devraient apporter un peu plus de fraîcheur dans les hauts.

Un peu plus tard, en fin d'après-midi, les nuages de montagnes se dissipent sous un voile nuageux.

Le vent de Secteur Est faiblit et favorise un régime de brises sur le littoral Ouest et Est.

La mer est peu agitée à agitée au déferlement d'une petite houle d'alizé de 1,5 à 2 mètres.

