​Météo : Sous un ciel couvert

Flux de secteur Est faible à modéré, plus humide en basses couches aujourd'hui.



Les averses de la nuit se poursuivent en matinée sur la partie orientale de l'île, sous un ciel nuageux à couvert, principalement à l'Est d'une ligne Saint-Denis/Saint-Joseph en passant par la région du volcan. Ensuite, les éclaircies reviennent lentement en journée sur la zone littorale. Plus à l'Ouest et jusqu'à Saint-Pierre, la matinée se passe sous de larges périodes ensoleillées. Le ciel devient plus nuageux l'après-midi.



En montagne, les versants Est sont dans la grisaille. Cette couverture nuageuse se généralise dans les Hauts au fil des heures. Des averses se déclenchent l'après-midi sur le relief et se dirigent ensuite vers la baie de la Possession et la route en Corniche.



Les températures, comme la veille, sont souvent supérieures à 30°C en bord de mer.

Le vent de secteur Est souffle en rafales entre 40 et 50 km/h le long du Sud sauvage.

La mer est agitée au vent, localement forte sur le Sud sauvage. La houle d'alizé se maintient et varie entre 2 mètres et 2 mètres 50 entre Champ Borne et le Sud sauvage.