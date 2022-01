A la Une . ​Météo : Sous le vent et les nuages

Sortez les parapluies, Météo France annonce des nuages, de la pluie et du vent ce jeudi. Par Sophie Fontaine - Publié le Jeudi 20 Janvier 2022 à 06:34

Le bulletin de Météo France Réunion :



Poussées par un vent de nord-est qui se renforce, des averses passagères sont attendues le long des côtes, approximativement entre le Port et Saint Philippe plus à l'ouest le temps se montre clément.

L'après-midi, l'intérieur de l'île se charge en nuage avec des averses principalement sur les pentes de l'ouest.

Le vent de Nord-ouest se renforce avec des rafales entre 50 et 60 km/h le long des côtes nord-ouest et sud-est.

En montagne, le vent se renforce en cours d'après-midi avec des rafales entre 70 et 80 km/h sur les crêtes exposées comme par exemple au Maido.

Mer peu agitée à agitée au vent. Petite houle de secteur Sud.