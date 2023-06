A la Une .. ​Météo : Soleil matinal, nuages l'après-midi mais temps sec

L'île bénéficie d'un temps sec ce mercredi, frais le matin et presque chaud à partir de la mi-journée. Par NP - Publié le Mercredi 21 Juin 2023 à 06:22

Bulletin de Météo France Réunion :



La Réunion continue de bénéficier d'un temps sec, frais le matin, doux ou presque chaud l'après-midi. Le soleil nous reste fidèle en matinée; toutefois, la bordure côtière allant de Saint-Pierre à Sainte-Marie est par moments sous les nuages avec çà et là quelques gouttes. La situation reste favorable l'après-midi, même si une casquette nuageuse présente entre 1500 et 2000 mètres environ coiffe les Hauts avant de déborder vers le littoral Nord-Ouest.



Les cirques conservent de belles éclaircies et les sommets du Maïdo, du volcan et du Piton des Neiges bénéficient du soleil sans discontinuité du matin au soir.de l'Ouest.



L'alizé souffle avec des rafales proches de 50 km/h vers Saint-Pierre, 40 à 50 km/h autour du Chef-Lieu et sur toute la côte Est. L'après-midi, ce vent turbulent remonte sur les plages de l'Ouest l'après-midi.



Sur le Sud, les conditions de mer s'améliorent avec la houle de Sud-Est qui continue son amortissement vers 1 mètre 50.



Les températures ont retrouvé les couleurs de saison avec 24 à 27°C sur la frange côtière, 19 à 22°C environ dans les cirques et près de 20°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob. La Réunion est bel et bien rentrée depuis le week-end dernier dans l'hiver austral.

