Météo : Quelques averses l'après-midi

Météo France prévoit une matinée agréable et ensoleillée pour la majeure partie de l’île. Les nuages s’invitent à la mi-journée. Par NP - Publié le Dimanche 27 Mars 2022 à 07:44

Bulletin Météo France :



Peu de flux avec une petite évolution diurne.



Après une nuit ponctuée par quelques averses sur la façade Est, de petites pluies persistent dans les hauts de l'Est et du littoral Est en début de matinée. Partout ailleurs, les conditions sont agréables et le temps ensoleillé.

Puis au fil des heures, le ciel devient de plus en plus nuageux dans les hauts et à la mi-journée, les nuages recouvrent une bonne partie des hauts de l'île avec les premières averses du côté des Plaines et du Volcan.

L'après-midi, les averses se développent dans les hauts de façon générale sans région privilégiée en raison d'un faible flux.

Le soleil, quant à lui, résiste sur le littoral Sud puis plus largement sur l'ensemble du littoral Réunionnais en seconde partie d'après-midi.



Les averses présentes dans les hauts s'estompent ensuite progressivement en fin d'après-midi et soirée.

Les températures maximales atteignent les 31 à 33°C sur le littoral, 26 à 27°C dans les cirques et 21 à 22°C du côté du Volcan et du Maïdo.

Le vent est faible en journée avec des brises dominantes. L'alizé revient timidement en soirée sur les côtes exposées.

La mer est peu agitée avec une petite houle d'alizé.

