​Météo : Les plages de l'Ouest bien ensoleillées

Météo France prévoit une matinée ensoleillée. Les nuages gagneront l'intérieur de l’île au cours de la matinée pour laisser place à de petites précipitations à la mi-journée. Par NP - Publié le Dimanche 1 Mai 2022 à 06:00

Bulletin de Météo France :



Hormis quelques rares entrées maritimes le long de la côte orientale de l'île, le temps est partout ailleurs bien ensoleillé dès le lever du jour. En cours de matinée, les habituels nuages de pente prennent place dans l'intérieur et se densifient au fil des heures. Quelques petites précipitations sont alors possibles ici ou là dès la mi-journée mais celles-ci restent marginales. L'après-midi, quelques débordements nuageux s'opèrent en direction des littoraux du Nord et du Nord-Est. Les plages de l'Ouest restent, quant à elles, bien ensoleillées toute la journée.



Les températures maximales atteignent 24 à 26°C dans les cirques, 28 à 31°C sur le littoral et sont proches de 20°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo.



Les brises prédominent toute la journée avec tout au plus quelques pointes voisines de 30 km/h sur le littoral Nord et vers la Pointe de la Table en matinée.



La mer est peu agitée à agitée avec une petite houle de Sud-Sud-Ouest comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres sur la côte Sud de l'île.

