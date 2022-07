A la Une . ​Météo : Le retour d'éclaircies dans l’Est cet après-midi

Le ciel est plus clément dans l'Ouest que dans l'Est ce lundi matin, mais des améliorations sur cette partie de l'île sont prévues dès la mi-journée. Par NP - Publié le Lundi 4 Juillet 2022 à 06:00

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Alizé soutenu et temps passagèrement humide dans l'est et le sud-est.



Prévisions :

Dans l'Est, un intermède humide s'est installé durant la nuit, de Saint-Joseph à Saint-Denis en passant par les Plaines et le Volcan, de petites averses passagères sont attendues dans une ambiance grise et fraîche. Ces précipitations faibles et en général sont un peu plus marquées sur les pentes du volcan.



Dans l'ouest, à l'abri du vent et des nuages, il fait beau, l'atmosphère est lumineuse et engageante.



Dans l'après-midi, une belle amélioration se dessine sur l'Est avec le retour d'éclaircies franches et durables.



Les nuages occupent simplement les pentes avec des débordements vers les plages de l'Ouest sans remise en cause du temps agréable.



Le vent garde une belle allure, 70 km/h de Saint Joseph à la Pointe au Sel et 60 km/h vers Saint-Denis. Sur les plus hauts sommets comme par exemple le volcan, des rafales sont également d'actualité.



Mer forte entre la Pointe au sel et Champ Borne en passant par Saint Philippe, mer peu agitée à agitée dans l'ouest.



Petite houle australe s'amortissant et une houle d'alizé entre 2 et 3 mètres.

Téléchargez Weza sur iOS et Android