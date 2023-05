Météo ​Météo : Le deuxième mois d'avril le plus chaud enregistré sur les 56 dernières années

Météo France dresse le bilan climatologique d’un mois d’avril avec une pluviométrie proche de la normale et des températures élevées. Par NP - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 09:25

Malgré l'absence d'épisodes pluvieux marquants et généralisés, la pluviométrie est faiblement déficitaire de 10%. Les forts déficits se situent sur les contreforts de Saint-Joseph et le secteur de Sainte-Rose. En revanche, on observe 2 fois plus de pluie dans l'Ouest, secteur habituellement peu arrosé en avril. Le Nord est également excédentaire. Ailleurs, les valeurs sont faiblement déficitaires ou proches des normales.



L'essentiel des pluies sur les Hauts du Nord, l'Ouest et les Hauts du Sud-Ouest tombent sous forme d'ondées d'évolution diurne localement fortes et orageuses. On relève notamment l'après-midi :



Pont d'Yves : 53 mm en 1h le 1er, 111 mm en 2h le 16

Brûlé-Val-Fleuri : 83 mm en 1h et 126 mm en 2h le 2, 95 mm en 3h le 6

Le Gol les Hauts : 85 mm en 3h le 4, 82 mm (52 mm en 1h) le 16

Plaine des Chicots : 68 mm en 2h le 15

Le 16 : 107 mm (56 mm en 1h) à Bois-de-Nèfles St-Paul, 88 mm en 2h au Tampon, 75 mm à La Possession

Colorado : 88 mm le 30.



Sur l'Est, l'épisode pluvieux du mois se produit dans la nuit du 20 au 21 : 137 mm à Beauvallon (67 mm en 1h), 116 mm à Hauts de Ste-Rose, 113 mm à Takamaka. Sur l'Ouest, au passage d'une ligne frontale le 25, on enregistre 76 mm (de 07h à 14h) au Port : ce qui représente pour ce poste presque 2 fois la normale du mois.



Un mois d'avril très chaud notamment dans le Nord



L’écart (basé sur la moyenne de 3 stations homogénéisées Gillot-Aéroport, Pierrefonds-Aéroport et Plaine des Cafres) avec la normale de la période 1991-2020 est de +1,1°C pour les températures moyennes (au 2e rang des plus élevés). L'écart est également de +1,1°C pour les températures minimales (au 7e rang) et pour les températures maximales (au 2e rang) .



Les journées sont notamment plus chaudes que d'habitude dans le Nord (écart de +1,7°C à Gillot-Aéroport).



C'est le deuxième mois d'avril le plus chaud sur 56 ans de mesures après avril 2019. Dans le Nord, on observe à Gillot-Aéroport (station principale de référence) le record pour avril de la moyenne mensuelle des températures maximales avec 30,8°C (ancien record : 30,4°C en avril 2019). Il y fait plus chaud également qu'au mois de mars dernier où la moyenne des températures maximales était de 30,6°C. Par ailleurs, la station établit, pour un mois d'avril, un nouveau record de 13 jours où la température maximale est supérieure à 31,0°C (ancien record : 7 jours en avril 2019).



Il y a 24 jours avec des températures minimales supérieures à la normale comprises entre 1°C à 3°C à Pierrefonds-Aéroport, 24 jours à Grand-Coude, 21 jours à Plaine des Cafres, 19 jours à Pont-Mathurin



Il y a 25 jours avec des températures maximales supérieures à la normale de 1°C à 3°C à Gillot-Aéroport, 23 jours à Menciol, 21 jours à St-Benoît et Gros Piton Ste-Rose, 18 jours à Plaine des Palmistes.