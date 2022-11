A la Une .. ​Météo : Le ciel se couvre à la mi-journée

Bulletin de Météo France :



Situation générale

Vent de secteur Est faible à modéré dans un environnement peu humide.



La journée débute sous un ciel clément, où le soleil brille généreusement. Même si quelques nuages fins d'altitude traversent notre île, ces derniers n'altèrent pas l'impression de beau temps.

Au fil des heures, les premiers nuages se développent le long des versants montagneux, laissant les sommets au-dessus de 2 000 mètres environ sous un beau ciel bleu.



Cet après-midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur avec une préférence pour les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest. De faibles averses se déclenchent par endroits, comme sur les hauts de la Possession ou de Saint-Gilles par exemple.

Le littoral conserve de larges périodes ensoleillées avec un petit bémol pour les régions de bord de mer de l'Ouest et du Nord Ouest où les nuages glissent des hauts. Une petite averse sur le cimetière marin de Saint Paul n'est pas à exclure avant la fin de journée.

Le vent de Nord-Est est sensible vers le Port avec des rafales voisines de 40 km/h. Sur Saint Joseph et Saint Pierre, le vent d'Est à Sud-Est souffle modérément avec des rafales de 50 à 60 km/h, 40 à 50 km/h sur Sainte Marie. Les brises prédominent ailleurs.



La mer est peu agitée, agitée aux endroits ventés.

