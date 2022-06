A la Une . ​Météo : Le Sud sous la pluie ce matin

Le ciel est bien nuageux dans le Sud de l’île ce jeudi matin. Selon les prévisions de Météo France, le soleil fera son apparition l’après-midi Par NP - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 06:15

Bulletin de Météo France :



Alizé modéré à assez fort de Sud-Est humide dans le Sud et persistance d'une houle australe énergétique.

En ce début de journée, le temps reste humide dans le Sud de l'île avec la présence d'averses sous un ciel très nuageux à couvert au Sud d'une ligne "Saint-Leu/Sainte-Rose".

Plus au Nord, les éclaircies alternent entre passages nuageux et belles périodes d'éclaircies.



Avant la mi-journée, la masse d'air s'assèche et le soleil fait de nouveau son apparition dans le Sud malgré quelques nuages bas traînant ici ou là. D'autres nuages s'installent sur les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest avant le milieu de journée. Les plus hauts sommets restent dégagés ainsi que les littoraux du Nord-Est et du Sud-Ouest où l'alizé de Sud-Est souffle en rafales entre 60 et 70 km/h au meilleur de la journée. Un vent de Sud assez fort affecte également les plages en journée.

Les températures maximales atteignent 24 et 28°C sur le littoral, 21°C dans Cilaos, 14 à 15°C au volcan ou au Maïdo.



La mer est agitée du Nord de la Pointe des Galets à l'Anse des Cascades en passant par Champ-Borne. Partout ailleurs, elle est forte avec toujours la présence d'une houle énergétique de Sud-Sud-Ouest comprise entre 3 mètres et 3 mètres 50. Les vagues maximales avoisinent les 7 mètres et la plus grande prudence reste donc recommandée en bordure de mer.

Téléchargez Weza sur iOS et Android