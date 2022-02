A la Une . ​Météo : La grisaille persiste

Météo France prévoit des nuages et quelques averses, dès ce matin dans l'Est Par NP - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 06:00

Flux de secteur Est faible à modéré.



En ce début de matinée, la grisaille est omniprésente sur la façade Est de l'île et s'accompagne de petites pluies.

Partout ailleurs, le temps est agréable et lumineux malgré un voile nuageux d'altitude.

Au fil des heures de la matinée, les nuages se développent à mi-pente, laissant les cirques, les principaux sommets et le littoral à l'écart de la grisaille.



A la mi-journée, les nuages sont bien présents dans l'intérieur de l'île et commencent à donner des averses dans les hauts de l'Est et du Nord. L'après-midi, sous un ciel assez nuageux dans l'intérieur, les averses sont plus fréquentes, notamment sur le massif du Volcan, dans les hauts du Nord et de l'Ouest. Des débordements pluvieux en direction du littoral Nord et Nord-Ouest sont attendus dans l'après-midi. Quelques éclaircies devraient tout de même résister sur le littoral Sud et Ouest mais aussi dans les cirques en journée.

En fin de journée, les nuages se désagrègent rapidement.



Les températures maximales oscillent entre 28 et 32°C sur le littoral, 22 à 24°C dans les cirques et 18 à 19°C au Maïdo et au Volcan.

L'alizé d'Est à Sud-Est est modéré. Temporairement, un vent de Nord-Est souffle entre la Grande-Chaloupe et le Port.

La mer est agitée avec une houle d'alizé voisine d'1,5 mètre.