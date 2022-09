A la Une .. ​Météo : L’Est sous les nuages

Publié le Jeudi 22 Septembre 2022

Bulletin de Météo France :



Situation générale :

Maintien de l'alizé de secteur d'Est-Sud-Est assez fort dans une masse d'air qui reste humide sur l'Est du département.



En matinée, le département se retrouve coupé en deux. De belles éclaircies sont présentes sur l'Ouest et le Sud-Ouest de l'île. Sur la moitié Est, d'une ligne allant de Sainte Marie à Saint Joseph, le ciel est bien nuageux accompagné d'averses faibles en général. La région du Volcan est concernée par ce temps humide. Au fil des heures, les pluies s'estompent sur la bordure littorale mais restent bien présentes sur les hauteurs.



L'après-midi, la couverture nuageuse prend ses quartiers dans l'intérieur et des averses faibles à localement modérées se déclenchent sur les hauts de l'Est et du Sud-Est. Sur les hauteurs de l'Ouest, de petites averses sont attendues au fil des heures.



Les régions de bord de mer semblent à l'abri du mauvais temps, petit bémol sur le quart Sud-Est qui essuie de rares ondées comme sur Sainte Rose par exemple.



Les températures évoluent peu, avec des maximales proches de 26°C à Saint-Denis, 19 à 21°C dans les cirques et 11 à 13°C au Maïdo et au Volcan.



L'alizé d'Est à Sud-Est vigoureux en matinée se renforce encore jeudi après-midi. Il faut craindre des rafales voisines de 60 à 70 km/h sur la côte Sud, notamment entre Saint-Philippe et Saint-Pierre. Sur la côte Nord, des rafales proches de 60 km/h sont prévues du côté de Saint-Denis. Des rafales d'intensité moindre sont attendues sur les hauts exposés.



La mer agitée devient forte en soirée sur la côte Est. La houle d'alizé voisine de 2 mètres sur la façade Est, s'amplifie vers 2,5 mètres en fin d'après-midi.

